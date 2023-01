Entenda os sintomas e os fatores de risco do câncer de intestino, anunciado por Preta Gil

Quando o tumor está no reto ou na parte mais inferior do órgão, sintomas mais graves são mais comuns. Sangramento nas fezes, dor abdominal intensa e obstrução intestinal podem ser indicativos de que tem algo errado.

Dor abdominal, desconforto, retenção de gases, cólicas intestinais, aumento de volume abdominal, anemia e fraqueza podem indicar o desenvolvimento da doença em estágios iniciais. Esses sintomas mais gerais ocorrem principalmente quando o tumor é localizado no lado direito e parte mais inicial do intestino.

O cirurgião Éder Lago, membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, explica que muitos dos sintomas iniciais do câncer de intestino são pouco específicos e podem ser confundidos com outros problemas gastrointestinais.

