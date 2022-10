Entenda origem do dia de Nossa Senhora Aparecida, único feriado de outubro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Único feriado nacional do mês de outubro, o Dia de Nossa Senhora Aparecida, comemorado no dia 12, homenageia a padroeira do Brasil, que também é uma das principais santas do catolicismo.

Em 1717, segundo a história, pescadores de Guaratinguetá, no interior paulista, sob as ordens de Pedro Miguel de Almeida Portugal e Vasconcelos, governante da Capitania de São Paulo e Minas de Ouro, buscavam peixes no rio Paraíba do Sul para um jantar especial.

Quando estavam prestes a partir, um dos homens, João Alves, jogou a rede mais uma vez, apanhando uma imagem de Virgem Maria. Alves decidiu a enrolar em um manto. A partir de então, suas redes se encheram de peixes, sendo esta a primeira intercessão creditada à santa.

Durante quinze anos, a imagem ficou exposta em uma casa da cidade. A devoção foi crescendo entre o povo da região e houve relatos de milagres por aqueles que faziam pedidos diante da santa.

A fama da imagem se espalhou pelo país e uma capela foi erguida para a santa.

No dia 20 de abril de 1822, o então príncipe regente do Brasil, Dom Pedro, visitou a capela.

Como o número de fiéis seguiu aumentando, em 1834 foi iniciada a construção de uma igreja maior, a atual Basílica Velha de Aparecida, inaugurada em 8 de dezembro de 1888.

Nossa Senhora Aparecida foi proclamada rainha do Brasil e sua padroeira em 16 de julho de 1930, por decreto do papa Pio 11.

Pela Lei nº 6.802, de 30 de junho de 1980, foi decretado oficialmente feriado para devoção da santa o dia 12 de outubro. Também nesta lei, o Estado reconhece oficialmente Nossa Senhora Aparecida como padroeira.

Devido à importância de Nossa Senhora no imaginário popular brasileiro, em 1946 foi iniciada a construção de um santuário dedicado para ela na cidade de Aparecida. O município foi fundado em 1928 para homenagear a santa.

Em 1980, ano da inauguração do santuário, o Papa João Paulo 2º, em visita ao Brasil, consagrou o local como basílica e santuário nacional. Já em 2016, o Papa Francisco elevou a basílica à catedral da arquidiocese de Aparecida.

Todos os anos, milhões de fiéis se dirigem ao santuário para fazer e pagar promessas.

DIA DAS CRIANÇAS

No dia 12 de outubro também é comemorado o Dia das Crianças no Brasil. Apesar de comemorada no mesmo dia, a data não tem relação com religiosidade e surgiu antes do feriado de Nossa Senhora.

Em 1923, a cidade do Rio de Janeiro, então capital do país, sediou o 3º Congresso Sul-Americano da Criança.

Galdino do Valle Filho, um dos deputados federais à época, aproveitou a atmosfera que o congresso deixara para elaborar um projeto que tinha como objetivo a criação de um dia nacional dedicado aos pequenos. A ideia do deputado era que houvesse reflexão sobre a situação das crianças brasileiras.

A proposta era de que esse dia fosse celebrado em 12 de outubro, mesma data em que Cristóvão Colombo chegou à América. O projeto de Galdino foi aprovado, e o Dia da Criança foi oficializado pelo presidente Artur Bernardes por meio de decreto publicado em 5 de novembro de 1924.

Mas foi só a partir de 1955, quando a fabricante de brinquedos Estrela usou a data para lançar uma campanha nacional para venda de seus produtos, que o Dia das Crianças passou a ser visto como um dia importante no calendário brasileiro, sendo símbolo da distribuição de brinquedos à crianças.

Outros países, como Japão e Portugal, também possuem um feriado nacional para celebrar as crianças, mas em dias e meses diferentes.