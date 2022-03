Entenda onde uso de máscara ainda é obrigatório e onde não é mais em São Paulo

Na maioria dos espaços, as duas gestões concordam sobre o fim da exigência das máscaras em lugares como praças e parques, ou do uso obrigatório dentro do transporte público.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo de São Paulo decidiu, na quarta-feira (9), acabar com a obrigação do uso de máscaras em ambientes abertos, e a mudança foi seguida pela prefeitura da capital.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.