Entenda o que é a Quaresma e seu significado para os cristãos

O padre benze os fiéis e traça uma cruz de cinzas, recitando a frase "Convertei-vos e crede no Evangelho". O ritual representa um estado de penitência e o fiel deverá guardar penitência nos quarenta dias seguintes e representa a fragilidade humana. A Quarta-feira de Cinzas não é um feriado oficial, mas conforme a região, é ponto facultativo até 14 e alguns órgãos públicos e bancos só funcionam a partir do meio-dia.

Para os fiéis, a partir da quinta-feira à tarde, inicia um novo período chamado "Tríduo pascal", que vai da sexta-feira santa, sábado de aleluia e o domingo de Páscoa. Durante a quarta-feira de cinzas, os fiéis são benzidos com um pouco de cinza de Ramos que foram queimados utilizados domingo de Ramos do ano anterior.

A Quaresma é um período sagrado para os cristãos que ocorre entre a quarta-feira de cinzas e quinta-feira santa. A contagem do período faz referência aos 40 dias em que Jesus esteve no deserto, e, a partir da quarta de cinzas, contamos os dias até o sábado antes da Páscoa, conhecido como sábado de aleluia. São 46 dias, reduzidos 6 domingos, o resultado é 40.

