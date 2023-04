Entenda a esporotricose, micose que acomete gatos e pode afetar humanos

O tratamento mais comum é feito com antifúngicos de via oral, como o itraconazol, e deve ser acompanhado por um veterinário. A única forma eficaz de prevenir a doença é mantendo os bichos dentro de casa.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde da capital, os animais com suspeita da doença não devem ser abandonados, inclusive no caso de morte, já que os corpos podem contaminar o solo.

A doença causa feridas na pele, concentradas na cabeça e no nariz dos felinos. Em casos raros, pode se espalhar para outros órgãos e causar a morte do animal.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo teve 2.270 casos de esporotricose, um tipo de micose, em gatos no ano passado. O número foi 44% maior do que o registrado em 2021, de 1.576 casos. Neste ano, foram registrados 867 casos até o momento.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.