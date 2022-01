Entenda as diferenças entre vacina da Pfizer para crianças e adultos

FLORIANÓPOLIS, SC (FOLHAPRESS) - O Brasil deve receber na madrugada desta quinta-feira (13) o seu primeiro lote de vacinas pediátricas contra a Covid. É esperado 1,2 milhão de doses de imunizantes da Pfizer. A entrega deve ocorrer no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP).

As vacinas da Pfizer serão aplicadas em crianças de 5 a 11 anos. As doses não são iguais às usadas nos adultos. A fabricante as prepara com uma concentração diferente e, por isso, há orientações distintas para a utilização (entenda abaixo).

A distribuição das doses aos estados seguirá o critério populacional. A previsão é que o público infantil comece a ser imunizado a partir de sexta (14).

A imunização começará por menores com comorbidade, deficiência permanente, indígenas e quilombolas. Em seguida, o Ministério da Saúde recomenda que sejam vacinadas crianças que vivem com pessoas do considerado grupo de risco.

Na sequência, haverá um escalonamento por faixa etária, começando pelos mais velhos. A vacinação não será obrigatória.

Na segunda (10), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou a antecipação das 600 mil doses, aumentando para 4,3 milhões o número de doses pediátricas a serem entregues ao Brasil em janeiro.

Em fevereiro, a expectativa é que a Pfizer entregue mais 7,2 milhões de doses e, em março, 8,4 milhões de imunizantes.

A diferença entre vacinas para adultos e crianças Umas das principais diferenças das vacinas para crianças daquelas que são aplicadas em adultos é a cor das tampas --enquanto as pediátricas são laranjas, as dos maiores de 12 anos são roxas.

O objetivo é facilitar a identificação pelas equipes de vacinação e pelos responsáveis que acompanharão os pequenos nos postos de saúde.

Outro ponto é a dosagem. Enquanto para os maiores de 12 anos as doses da Pfizer são de 0,3 ml, para os mais novos a dosagem é inferior, de 0,2 ml. Nos outros produtos aprovados para adultos, como Coronavac e AstraZeneca, a dose é de 0,5 ml.

O intervalo entre a primeira e a segunda doses do produto da Pfizer para crianças é de 21 dias. No caso do produto para maiores de 12 anos, o espaçamento é de até oito semanas.

Em adultos, segundo a Anvisa, o prazo é de duas a quatro semanas com a Coronavac e de quatro a 12 semanas com a AstraZeneca. Em relação à Janssen, a segunda dose deve ser aplicada dois meses após a primeira.

O tempo de armazenamento também muda. Enquanto para os mais velhos o imunizante pode ficar na geladeira entre 2ºC a 8ºC durante apenas um mês, para os pequenos são permitidas até dez semanas.

Além disso, o frasco da vacina das crianças comporta dez doses, mais do que a versão para maiores de 12 anos, cujo frasco comporta seis doses.