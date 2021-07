Entenda como será o 1° evento-teste de retomada pós-pandemia em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo de São Paulo realiza nesta quarta (21) e quinta-feira (22), em Santos, o primeiro evento-teste para a retomada das atividades no período pós-pandemia do coronavírus.

Serão ao todo 30 eventos-teste ao longo do segundo semestre. Todos contarão com protocolos de segurança, como limitação de público, testagem e monitoramento dos participantes depois do encontro.

A feira de negócios voltada para profissionais do setor de eventos, Expo Retomada, que acontece no Santos Convention Center, na Baixada Santista, espera receber cerca 750 visitantes por dia -1.500 no total. O acesso às instalações será controlado, e todos os participantes deverão fazer a testagem rápida, além de medir a temperatura e cumprir com os demais protocolos obrigatórios, como uso de máscara e distanciamento.

Após o evento, os participantes serão monitorados durante duas semanas, numa iniciativa que envolve parceria das secretarias de Saúde do estado e da cidade.

Eventos com aglomeração foram restringidos pelo governo de São Paulo durante as fases mais agudas da pandemia.

Na sexta-feira (16), o governador João Doria (PSDB) anunciou o início do relaxamento da quarentena, autorizando a reabertura do comércio e de vários serviços. Alguns especialistas criticaram a medida, pois o estado ainda registra número elevado de novos casos de Covid e mortes provocadas pelo vírus --foram 1.425 óbitos e 30.574 casos só nesta terça (20).

Em um estudo publicado pela Folha em abril, especialistas afirmavam que Doria tem relaxado de forma prematura as restrições impostas a atividades que podem provocar aglomerações e acelerar a propagação da doença.

Médicos ouvidos pela Folha de S.Paulo afirmam que, mesmo com a maioria da população brasileira vacinada contra a Covid no segundo semestre, o país precisará manter outros cuidados para conter a disseminação do coronavírus.

Campanhas para orientar e atualizar a população sobre as formas de transmissão são algumas das medidas, além do distanciamento social e de manter os ambientes mais ventilados, já que a principal forma de transmissão do coronavírus é pelas vias aéreas.