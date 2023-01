Ensaios de blocos de Carnaval voltam a ocupar as ruas de SP com manifestações políticas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O analista de tecnologia Estefan Alvarenga, 31, escolheu um shorts vermelho e uma bandeira da campanha do presidente Lula para ir ao ensaio do bloco Charanga do França, em Santa Cecília, na manhã deste domingo (29). "Carnaval é manifestação política sim, o que não é?", disse.

Assim como ele, os amigos Luiz Fernando Sabino, 35, e Anderson Juisland, 36, também usavam bonés que fazem referência ao presidente eleito. "Carnaval é política sempre", disse Sabino.

Outros foliões que ocuparam a rua Imaculada Conceição para ouvir marchinhas de Carnaval usavam também bonés do MST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra). Um ambulante vendia brincos em formato de estrela vermelha com a sigla PT em alusão ao Partido dos Trabalhadores.

A multidão ocupou quase toda a rua na Santa Cecília. Pais com crianças ficavam mais afastados da aglomeração em torno dos músicos que tocam na rua.

Com adereços políticos ou não, em comum, os foliões estavam com saudades de pular Carnaval na rua, o que não acontecia, ao menos de maneira formal, desde 2020, quando teve início a pandemia de Covid.

"Não via a hora de o Carnaval voltar", disse a auditora fiscal Dolores Efernandes, 68, acompanhada de um grupo de amigas com tiaras coloridas e maquiagem com glitter. "Eles tocam marchinhas históricas e saem no chão. Sem frescura", disse sobre o bloco que conta ter conhecido em uma das saídas culturais do grupo.

Os ambulantes que vendem bebidas aos foliões também comemoravam a retomada. "Agora tem bloco todo fim de semana", diz com alegria Natanael Santos ao lado do isopor lotado de cerveja, refrigerante, água e bebidas prontas. "Essa é a novidade desse Carnaval, vem lá de Belo Horizonte", diz ao mostrar uma lata de bebida que mistura rum, mate, guaraná e limão.

Neste ano, diferente dos dois Carnavais anteriores, a Prefeitura de São Paulo fechou contrato de patrocínio para organizar os desfiles de blocos de rua.