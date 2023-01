Enfermeira é morta por adolescente em Campo Erê, Santa Catarina

A decisão é do juiz plantonista Caio Lemgruber Taborda, que atendeu a representação do Ministério Público para decretar a internação provisória da jovem por 45 dias.

De acordo com a Polícia Civil, a adolescente discutiu com a vítima pouco antes do crime.

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Uma adolescente de 16 anos foi aprendida em flagrante depois de desferir um golpe de faca no peito da enfermeira Gabrieli Batistella, 28, que morreu no local. O crime aconteceu na tarde da última quarta-feira (18), em Campo Erê, interior de Santa Catarina, a 630 quilômetros de Florianópolis.

