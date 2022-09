Empresário suspeito de mineração ilegal na Amazônia é preso em SP

Dirceu Sobrinho, que foi filiado ao PSDB e, em 2018, chegou a concorrer como primeiro suplente do senador Flecha Ribeiro, pelo estado do Pará, afirma ainda no vídeo que o garimpo precisa de mudanças.

Dono da empresa de mineração FD Gold, com sede na avenida Paulista, e presidente da Anoro (Associação Nacional do Ouro), ele tinha um mandado de prisão temporária de cinco dias expedido contra ele pela Polícia Federal de Rondônia.

