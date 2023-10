Empresária morre após portão eletrônico de casa cair sobre ela em Goiás

Estou sem acreditar. Tão cheia de vida, com tantos planos. Sempre tão vaidosa, sempre tão bonita. Você ficará guardada no meu coração, uma das minhas melhores amigas. Que Deus em sua infinita misericórdia te receba de braços abertos, e que Ele conforte sua mãe e sua família. Vai com Deus minha amiga.

Ela teria tentado acionar o portão pelo controle remoto, mas o equipamento não respondia. Rivana então desceu do carro e tentou abrir o equipamento manualmente e, nesse instante, o portão desabou sobre ela. Familiares disseram que o equipamento estaria com defeito, segundo a TV Anhanguera, afiliada da TV Globo.

Rivana Ferreira, 44, havia saído com a mãe na manhã desta terça-feira (17) para ir ao supermercado e, ao chegar em casa, quando tentou abrir o portão eletrônico, o cabo de aço que sustentava a estrutura se rompeu, fazendo com que o portão caísse sobre ela.

