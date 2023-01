Empresária conhecida por 'barraco' no Leblon morre aos 33 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A empresária Scheila Gmack, que ficou conhecida após se envolver em uma confusão no Leblon, em 2020, morreu nesta quarta-feira (25), aos 33 anos. A notícia foi divulgada nas redes sociais por um primo da mulher, que não deu mais informações sobre o local ou causa da morte.

"Não dá para acreditar ainda, você se foi assim, tão nova e com muitas coisas para conquistar pela frente. Vou guardar as melhores lembranças de você prima, sempre irei me lembrar do seu sorriso. Descanse em paz, que nesse momento você esteja confortável com Deus. Você estará para sempre em nossos corações. Amamos você, Scheila Gmack", escreveu o rapaz, na madrugada desta quinta-feira.

Scheila protagonizou uma briga em 25 de setembro de 2020, depois que ela e a influenciadora Priscilla Dornelles foram vistas de biquíni no banco de trás de um carro conversível, que passava em frente a um bar na movimentada rua Dias Ferreira.

Incomodada com a situação, a arquiteta Aline Cristina Araú jo Silva, que estava no bar, jogou duas garrafas de água dentro do veículo. Após ser atingida, Scheila saiu do carro e agrediu a Aline que estava sentada na mesa de um restaurante, na calçada.

Ao retornar para o conversível, a mulher ainda teve a parte de cima do biquíni arrancada pelo namorado de Aline, que levantou para defender a companheira. Toda a ação foi registrada em vídeo por testemunhas, viralizando na rede social.

Na época do caso, Aline disse nas redes sociais que teve a intenção de "apagar o fogo do trio que promovia preliminares no veículo" e que o namorado arrancou o biquíni de Scheila sem querer. Segundo ela, o homem tentou segurar a mulher até a chegada da polícia.

Já a amiga de Scheila, Priscilla, disse em depoimento cedido à polícia que ela e Scheila foram chamadas de "vagabunda e piranha" pela cliente. Ela registrou queixa por difamação e injúria, após a arquiteta insinuar em seus posts que influenciadora e a amiga eram garotas de programa.

O Instagram que Scheila mantinha desde a época da confusão que a deixou famosa está fora do ar.