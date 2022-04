Empresa de 44 ganhadores da Mega-Sena em Santos anuncia vagas de emprego

"Eu conheço ele, é um cliente aqui da lotérica", afirmou a operadora de caixa ao UOL. "Ele esteve aqui no sábado de manhã e fui eu quem tirei os bilhetes. Ele veio sozinho e me disse que 'se a gente ganhar, vamos te dar um carro', referindo-se ao grupo que estava fazendo a aposta".

Um dos 44 sortudos do bolão milionário teria prometido, caso vencesse, comprar um carro para a operadora de caixa Luciana Pelegrine, da lotérica Santo & Santo, onde a aposta foi feita. A mulher, de 42 anos, que há sete trabalha no estabelecimento, espera que o cumprimento da promessa.

O bolão teria contemplado colaboradores de diversos níveis hierárquicos da companhia, de faxineiros a executivos. Uma lista com o nome dos vencedores acabou vazando nas redes sociais, mas depois foi retirada do ar, a pedido dos ganhadores.

Os antigos funcionários ganharam, ao todo, em um bolão R$ 122,6 milhões no concurso 2.468 da Mega-Sena, no início de abril.

No site da companhia, havia 13 postos abertos neste sábado (9), para funções como executivo de vendas, técnico de enfermagem do trabalho, analista fiscal, analista de desembaraço e programador, entre outras.

