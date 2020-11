Em SP, internações por Covid-19 sobem 18% e governo suspende avanços à fase verde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A média de internações de pacientes com Covid-19 no estado de São Paulo registrou aumento de 18% na última semana. Em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira (16), representantes do centro de contingência do coronavírus informaram ainda que novos avanços de regiões para a fase verde foram adiadas para o próximo dia 30.

Segundo dados do Censo Covid, compilados pelo governo de SP, foram registradas em média 1.009 internações em hospitais públicos, privados e filantrópicos do estado na última semana. No período anterior, essa média foi de 859 hospitalizações em razão da Covid-19.

Segundo o secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn, por precaução e responsabilidade o governo resolveu adiar a atualização do Plano São Paulo, prevista para esta segunda, em 15 dias.

O secretário explicou que os números atuais permitem passar 90% das regiões do estado para a fase verde do plano, mas, como o sistema que compila os dados de Covid-19 do Ministério da Saúde só estará normalizado hoje, o comitê prefere aguardar mais duas semanas para avaliar com mais precisão essas informações.

Na semana passada, o estado de São Paulo ficou cinco dias sem divulgar boletins com números de casos e óbitos por novo coronavírus em razão de problemas no sistema do ministério.

Gorinchteyn ainda afirmou que se houver aumento de casos e óbitos "seguramente medidas mais austeras e restritivas serão adotadas" a fim de garantir vidas.

Além do secretário, o governador João Doria (PSDB) e os demais membros do comitê reforçaram que a população não deixe de lado o uso da máscara e as medidas de distanciamento social, além de evitar aglomerações.