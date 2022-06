Em SP, 4ª dose contra Covid para pessoas de 50 anos ou mais começa na segunda

No caso da terceira dose, ou a primeira de reforço, há cerca de 10 milhões que já poderiam ter sido imunizados, mas não compareceram. No quase da quarta dose, o número é de 3,3 milhões de atrasados.

A Secretaria Estadual da Saúde afirma que disponibilizará novos lotes de vacina no início da semana, conforme solicitação dos municípios paulistas e também de acordo com o envio de mais imunizantes pelo governo federal.

"As novas orientações da pasta, publicadas em duas notas técnicas, consideram a necessidade de reforçar a imunização nessa faixa etária e para os trabalhadores que estão na linha de frente dos serviços de saúde, com maior risco de contaminação", diz o Ministério da Saúde.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.