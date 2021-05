Em novo cronograma, Saúde reduz previsão de vacinas contra Covid em junho em 8,4 milhões de doses

"Não tem pressão do Palácio do Planalto, esse é um assunto que considero encerrado. A doutora Luana é uma excelente médica e nós vamos buscar um perfil semelhante ao dela para trabalhar aqui conosco", disse na ocasião.

No sábado (22), porém, o ministro havia negado que houvesse pressão do Planalto para a saída.

"Luana Araújo é uma pessoa qualificada que tem condições técnicas para exercer qualquer função pública, e encaminhamos [o nome] para as instâncias do governo. Vivemos um regime presidencialista. Fui indicado por quem de direito? O presidente. E é necessário que exista validação técnica e também validação política para todos os cargos que pertencem ao núcleo de cargos de confiança do governo, porque senão não há condição do presidente da República implementar as políticas públicas necessárias ao enfrentamento da pandemia da Covid", disse.

Questionado sobre a retirada da indicação da infectologista Luana Araújo para ocupar o cargo de secretária de enfrentamento à Covid, o ministro reconheceu, de forma indireta, a possibilidade de que a decisão possa ter tido interferência do Palácio do Planalto, ao afirmar que é necessário que exista "validação técnica e validação política."

As declarações ocorreram em audiência na Câmara dos Deputados. No encontro, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, atribuiu problema nas entregas a uma dificuldade de insumos e na obtenção de vacinas a "nível mundial".

Os dados constam de nova versão do cronograma divulgado pela pasta. Do total, a maior redução ocorre em doses da vacina AstraZeneca/Oxford produzidas pela Fiocruz --que passam de 34,2 milhões para 20,9 milhões.

