Em novo atrito com Doria, Ministério da Saúde diz que não deve Astrazeneca a SP

Essa não é a primeira vez que os governos Doria e Jair Bolsonaro criam polêmicas sobre a distribuição de doses. No início do mês passado, o tucano ameaçou ir à Justiça para cobrar o envio de 228 mil doses da Pfizer para vacinar adolescentes.

"Em eventual indisponibilidade de mais remessas da AstraZeneca, o estado aguarda envio imediato de doses da Pfizer para suprir esta demanda e concluir os esquemas em conformidade com a solução de intercambialidade indicada pelo próprio PNI [Plano Nacional de Imunização] do Ministério da Saúde", diz o governo Doria.

O ministério destacou apenas que os estados e municípios devem seguir o plano de vacinação. "As alterações nas recomendações do Programa Nacional de Imunizações acarretam na falta de doses para completar o esquema vacinal na população brasileira."

"Até o momento, foram entregues ao estado 12,4 milhões de dose 1 e 9,2 milhões de dose 2 da Astrazeneca. Os 2,8 milhões de doses [que completam a diferença] não foram enviados porque o prazo de intervalo entre a primeira e segunda dose só se dará no final do mês", disse a pasta, em nota.

Segundo a pasta, se as pessoas não encontram o imunizante nos postos de saúde do estado, é porque o governo de João Doria (PSDB) aplicou na primeira dose injeções que deveriam ter sido reservadas para a segunda.

