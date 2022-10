Em nova denúncia, Promotoria acusa Thiago Brennand de estupro e tortura

Janjacomo explica que os novos casos aconteceram no estado de São Paulo e as denúncias foram encaminhadas para Porto Feliz como uma forma de acelerar o processo e triagem das novas vítimas.

Na época, Brennand negou os crimes. A investigação conduzida pela Promotoria de Porto Feliz chegou a ser arquivada em junho deste ano, por falta de provas. Foi reaberta neste mês, porém, após reportagem do Fantástico divulgar um áudio do empresário em que ele fazia ameaças a essa vítima.

Além de Brennand, o tatuador que cravou as iniciais as iniciais "TFV", de Thiago Fernandes Vieira, na vítima também foi denunciado por suspeita de crimes de tortura e lesão corporal gravíssima.

A Promotoria de Porto Feliz (a 118 km de São Paulo), que pediu a decretação de nova prisão preventiva, afirma que ele cometeu em uma mesma vítima cinco crimes: estupro, cárcere privado, tortura, lesão corporal de natureza gravíssima e coação no curso do processo.

