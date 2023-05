Em missa na Sé, padre agradece a prefeito por 'eficaz intervenção' com grades na praça

Ao fim do agradecimento, o padre Baronto ressaltou que "o problema da violência não está dissociado dos problemas sociais". "Tenho certeza que juntando próximo a si pessoas inteligentes e eficazes vão encontrar caminhos e soluções para as pessoas que precisam e que estão sob cuidado dos governantes possam encontrar auxílio nos momentos de dificuldade, especialmente, na fome e na situação dos que moram nas ruas da nossa cidade."

Desde a intervenção na praça, os moradores de rua que a ocupavam se espalharam por outros pontos do centro, como o entorno do terminal Parque Dom Pedro e a praça da República.

Após a instalação das grades, o subprefeito afirmou que está trabalhando em parceria com a secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e com a pasta de Direitos Humanos para "dar um encaminhamento a essas pessoas".

A instalação dos gradis ocorreu em um momento no qual o centro de São Paulo vive uma alta de casos de violência. O 1º distrito policial, que inclui a Sé, registrou no primeiro bimestre do ano a maior quantidade de roubos da série histórica, iniciada em 2002.

Há cerca de um mês, a prefeitura cercou canteiros da praça da Sé com grades para impedir a permanência de moradores de rua no local. A medida faz parte das ações de zeladoria para a região, disse o subprefeito responsável pela área, o coronel Álvaro Camilo, na ocasião.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em missa na catedral da Sé nesta terça-feira (16), o padre Luiz Eduardo Pinheiro Baronto agradeceu ao prefeito Ricardo Nunes (MDB) pela "eficaz intervenção" que devolveu "a praça da Sé à população de São Paulo". A mensagem foi proferida em nome do arcebispo de São Paulo, o cardeal dom Odilo Scherer, durante reza em memória dos dois anos de morte do prefeito Bruno Covas (PSDB).

