Em meio a cortejo, CET tenta organizar trânsito na Barra Funda

O cortejo do bloco segue de forma harmoniosa com centenas de foliões.

De acordo com um funcionário da CET, que pediu para não ser identificado, a companhia tenta apenas minimizar o impacto do bloco no trânsito.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma carro da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) tenta organizar o trânsito em uma das travessas com a rua Barra Funda, onde acontece o cortejo do Bloco Feminista nesta sexta-feira (22).

