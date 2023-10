Em A Fazenda 2023', Yuri Meirelles é o Fazendeiro; Márcia Fu, Cariúcha e Shay enfrentam a Roça

Com 11 votos, Yuri Meirelles foi o cotado para a Roça ao competir com Kamila Simioni, também escolhida por Rachel.

No lugar da tradicional dinâmica, Sheherazade pode indicar duas pessoas para serem votadas pelos demais participantes e disputar berlinda com Cariúcha, Márcia e Shay.

A formação se iniciou com o vencedor da Prova de Fogo, Lucas Souza, abrindo o Lampião do Poder e escolhendo o Poder Branco para si e entregando o Poder Laranja para Rachel Scherazade.

Com o influencer fora da formação, a Roça foi fechada com Cariúcha, Márcia Fu e Shayan.

Na noite da quarta-feira, 11, o influencer Yuri Meirelles venceu pela segunda vez a Prova do Fazendeiro no realitye se libertou da berlinda que definirá o próximo eliminado do programa nesta quinta-feira, 12, entre Cariúcha, Márcia Fu e Shayan.

