Em dia de calor intenso, paulistanos lotam sem máscara calçada de praça turística

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O veranico com temperatura na casa dos 30ºC em pleno inverno fez com que grupos de pessoas se aglomerassem na calçada da praça Benedito Calixto, um dos pontos turísticos da zona oeste da capital paulista, na tarde deste sábado (5).

Pela aglomeração de gente no local com latinhas de cerveja na mão, nem parecia que São Paulo está no epicentro da pandemia do novo coronavírus.

Segundo relatos encaminhados à reportagem, a maioria das pessoas que lotavam a praça não usavam máscara e estavam muito próximas uma das outras.

Quem for flagrado sem o acessório de proteção em estabelecimentos comerciais, ambientes públicos e nas ruas pode ser multado em R$ 106 durante a pandemia. Em caso de descumprimento reiterado, o valor pode chegar a R$ 1.065.

O gerente de contas Gabriel Lopes, 27, que mora em um prédio na praça, afirma que as aglomerações acontecem em frente ao restaurante Consulado Mineiro e ao bar São Benedito, que estão operando.

Lopes diz que o movimento, sempre aos sábados, tem crescido desde julho, com a flexibilização da quarentena, chegando ao seu ápice neste sábado. "É como se não existisse a quarentena. As máscaras estão na orelha, na bermuda. As pessoas estão se juntando para fazer social. Tem vários grupos e rodinhas de amigos como se fosse Carnaval", diz.

"O movimento aumentou nos últimos três sábados. E hoje parece que está maior do que costumava ser antes da pandemia. Os carros que passam têm que frear, porque as pessoas estão ocupando as ruas também", continua.

Segundo o morador da região, a aglomeração costuma começar por volta das 15h e segue até às 20h, horário em que a movimentação começa a diminuir.

Ele diz que ligou inúmeras vezes para a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal e não teve retorno. "Já denunciei várias vezes e nunca deu em nada, nunca tive resposta dos órgãos públicos", diz.

A reportagem procurou a Polícia Militar, a Guarda Civil Metropolitana e a Prefeitura de SP, mas não teve resposta até esta publicação.