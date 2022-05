Em crítica a policiais, políticos dizem que viatura virou 'câmara de gás' em Sergipe

Parlamentar com atuação diária nas redes sociais, a deputada federal Carla Zambelli (PL), não entrou no mérito da morte de Santos. No entanto, mesmo com a Polícia Rodoviária Federal envolvida em dois casos emblemáticos em mesmo de 24 horas –a morte de ao menos 23 pessoas em operação na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, e na morte em Sergipe– ela não deixou de mencionar a corporação em sua rede social.

Um dos políticos mais atuantes no tema direitos humanos, o vereador por São Paulo Eduardo Suplicy (PT) disse estar resoltado com a "brutalidade da ação de policiais". O ex-senador ainda pediu por justiça.

