Em concerto

Dentro de sua programação online, o Cultura Artística programou para esta terça, 1º, às 19h, em sua página do YouTube, concerto com Philippe Jaroussky e Le Concert de La Loge. Trata-se de uma gravação feita em outubro, na Abadia de Royaumont, na França, construção do século 13. No repertório, obras de Vivaldi, Pergolesi e Scarlatti.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.