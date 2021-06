Em áudios, marqueteiro de Wilson Lima assedia funcionários em nome do gover

Manaus/AM - O presidente da Cosamae marqueteiro de Wilson Lima, Armando Silva do Valle, foi gravado assediando e ameaçando funcionários em nome do governador do Amazonas, usando de seu cargo para promover a campanha eleitoral de 2022. O caso foi denunciado ao Ministério Público do Amazonas (MPE-AM) pelo deputado estadual Dermilson Carvalho das Chagas. O MPE ofereceu denúncia à Justiça, e encaminhou, ainda, ao XXX.

Nos áudios, Armando aparece em uma reunião pressionando os funcionários pela campanha de Wilson Lima para uma reeleição em 2022: “Vocês são do governo. Vocês são do governo. E nós vamos pra uma eleição sangrenta em 2022. E quem achar que não faz parte do governo pode pedir pra ir no banheiro ou pedir a conta e saia. Porque se vocês tão aqui é porque o governador Wilson Lima ganhou a eleição.”, diz ele. “(...) O governador Wilson Lima, ele é o dono da porra toda. Nunca esqueçam disso. Eu sou um mero representante dele Mas o dono do governo é o governador Wilson Lima. E ele vai pra uma reeleição.”, afirma.

“E vocês têm que apoiar. Vocês têm que curtir, vocês tem que seguir na página do Facebook e do Instagram. A maioria da Cosama não faz isso, mas segue lá BBB, segue o pessoal da Globo, segue o Boninho. ‘Não sei o que porque o cara foi pro ‘Paredão’ [do Big Brother Brasil], ‘o cara foi injustiçado’… E aí? O dono da porra toda, nada? A gente precisa defender ele, a gente precisa entender que fazemos parte do governo dele e a gente acredita ele. Se eu abrir aqui o meu Instagram, 90% ou mais é repostagem dele. Porque eu sou secretário dele. Como vou me comportar de outra maneira

Em seguida, ele dispara: “Se o Wilson perde a eleição, todos vocês estão demitidos. Não tenham duvida disso. Quem vai chegar não vai dar chance pra gente crescer, vão passar o trator aqui. Eu não passei o trator [demissão em massa] na Cosama da minha cabeça, não. Nós fomos estudando, olhando, tirando, e mandamos 150 embora. Mas ainda resta ainda uns 12 ou 15 trabalhando porque têm vontade".

Do Valle menciona um manual de como os funcionários devem se comportar nas redes sociais. Algumas das regras são: seguir todas as redes sociais do governo e do governador Wilson Lima, interagir com suas postagens; não entrar em polêmicas ou comentar e se posicionar sobre questões políticas e religiosas; e não publicar fotos que dêem a entender que o funcionário está de férias, quando não está.

“Fui chamado atenção ontem que os colegas viajaram no avião do governo com o crachá da Cosama e postou foto no Instagram. Caral**. Pra vocês que são irresponsáveis. Porque eu já tinha falado isso antes, não faça, não publique, não precisa dizer onde vocês tão. O c***** isso, e eu fui chamado atenção por isso?”, bradou.

“Infelizmente vocês não entendem que a rede social acaba com a pessoa. Cada vez que um colega faz isso quem pega é o governador, porra! Vocês tão se lixando. Vocês postam foto de jetski, na porra do flutuante. Vocês são pessoas públicas”, disse, se irritando mais.

Ele ameaçou ainda demitir funcionários que “curtam” nas redes sociais alguns políticos rivais: “Eu já vi gente demitida por uma curtida dum vagabundo [adversário] desse”.

O Ministério Público do Amazonas ofereceu denúncia contra o acusado.