Em apenas 16 dias, Araraquara já iguala recorde mensal de mortes por Covid

De acordo com ele, a circulação da cepa detectada em Manaus gerou sobrecarga de trabalho a todos os profissionais de saúde na cidade. "Os dias ficaram cada vez mais longos e, as noites, cada vez mais curtas."

"No setor privado, onde também trabalho, alas foram abertas, eram internadas 10, 15 pessoas por dia. O que antes internava em duas semanas passou a ser internado em um dia. Houve casos de mandar direto do consultório para internação. Foi uma avalanche", disse o pneumologista Flávio Arbex, diretor do centro de ensino e pesquisa da Santa Casa e docente da Uniara.

Nesta terça, foram registrados cinco óbitos, entre eles o de uma jovem de 17 anos, que tinha comorbidades e estava internada num hospital particular desde o dia 19 de fevereiro. As outras quatro mortes foram de dois homens (de 50 a 58 anos) e duas mulheres (65 e 72 anos).

