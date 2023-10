Em alerta para novos temporais, RS tem granizo e bloqueios em estradas

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - O Rio Grande do Sul teve registro de chuva de granizo entre a noite de terça (3) e madrugada de quarta (4). O fenômeno aconteceu sobretudo na região das Missões, no noroeste do estado.

Os maiores estragos ocorreram em São Nicolau, onde cerca de 600 imóveis foram danificados. Conforme a prefeitura, houve destelhamentos e famílias tiveram de ser acolhidas nas dependências da igreja da cidade e as aulas da rede pública foram suspensas. A cidade tem 5.208 habitantes, segundo o último Censo.

Além de São Nicolau, a regional de Santo Ângelo da Defesa Civil tem registro de estrados em Alecrim, Salvador das Missões e São Pedro do Butiá.

O mau tempo também causou transtornos em rodovias do Rio Grande do Sul. Conforme o Comando Militar da Brigada Militar, por volta das 12h desta quarta havia oito trechos em seis rodovias estaduais com bloqueios totais ou parciais.

Quatro destes bloqueios, todavia, ainda são consequência da enchente que afetou sobretudo o Vale do Taquari no início de setembro, matando 50 pessoas.

Nesta manhã, os bloqueios parciais ocorreram em Cruz Alta, na ERS-342, onde ocorreu queda de árvores, em Candelária, na ERS-400, com queda de barreira, em Venâncio Aires, na ERS-130, por risco de acidente na pista, e em São Valentim do Sul, na ERS-431, onde parte da pista cedeu.

Em rodovias federais, conforme a Polícia Rodoviária Federal, são sete pontos com problemas, com bloqueios totais em São Marcos (BR-116) e Candiota (BR-293) e parciais em Nova Petrópolis (BR-116), São Sepé (BR-290), Caçapava do Sul (BR-290) e Cachoeira do Sul (BR-153 em dois trechos). A situação mais crítica é em Candiota, onde parte do pavimento cedeu.

O Inmet (Instituto Nacional de Meterologia) colocou alerta amarelo, de "perigo potencial", para temporais em uma faixa que vai do norte do RS e serra gaúcha até o sul de Santa Catarina, abrangendo 200 municípios gaúchos e catarinenses. Nessas condições, pode haver chuva de até 50 milímetros, ventos intensos (entre 40 e 60 km/h) e queda de granizo.