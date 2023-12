Elza Soares e Lélia Gonzalez serão homenageadas com estátuas na cidade de São Paulo

*Chaguinhas -* Cabo do Primeiro Batalhão de Santos, Chaguinhas foi sentenciado à morte em 1821, após participar de uma revolta que reivindicava soldos atrasados (remuneração militar) e igualdade de valores no pagamento para os militares brasileiros e portugueses

*Lélia Gonzalez -* intelectual e militante, foi expoente do feminismo negro. Também denunciou o mito da democracia racial e participou da fundação do MNU (Movimento Negro Unificado) durante a ditadura militar

"Ao incluir no patrimônio da cidade estátuas de personalidades negras, o objetivo não é só homenagear essas pessoas que tiveram grande relevância para a construção da cidade e do fortalecimento da comunidade negra, mas também contar outra versão da história", afirma a secretária de cultura Aline Torres. "Precisamos, para entendermos o futuro, honrar o nosso passado."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Elza Soares, Lélia Gonzalez, Mãe Sylvia de Oxalá, Chaguinhas e Milton Santos serão homenageados com estátuas na cidade de São Paulo. As cinco personalidades foram escolhidas pela população em um consulta pública realizada pela prefeitura em novembro.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.