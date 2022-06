Elon Musk diz se inspirar em aplicativo chinês para administrar Twitter

O empresário Elon Musk se encontrou pela primeira vez com funcionários do Twitter e deu a entender seus planos de desenvolver o futuro da rede social inspirada no aplicativo chinês WeChat.

O WeChat é uma das plataformas digitais de maior sucesso na China, com mais de 1 bilhão de usuários. O WeChat tem sido apontado como um "super aplicativo" porque pode servir como rede social, serviço de mensagens e até método de pagamento.

"Pense no WeChat na China, é ótimo, mas não há equivalente fora da China", observou Musk, segundo o Business Insider. "Há uma oportunidade real de criá-lo. Na China, você vive no WeChat, porque é muito útil no dia a dia Acho que se conseguirmos ou entrarmos em contato com o Twitter, será um sucesso."