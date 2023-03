Eleitor de Lula que matou amigo após discussão sobre política é preso em MT

O autor do crime, Rafael Silva de Oliveira, de 24 anos, era apoiador de Bolsonaro. Ele foi identificado pelas autoridades quando foi buscar ajuda em uma unidade de saúde por conta de um corte na mão. Do hospital, Rafael foi levado à delegacia, onde ficou preso e confessou o crime por "motivação política".

Em setembro de 2022, um homem identificado como Benedito Cardoso dos Santos, de 42 anos, foi assassinado com golpes de faca e machado, durante uma discussão por questões políticas. Ele era apoiador do então candidato à Presidência da República pelo PT.

A reportagem entrou em contato com os assessores do PL e de Bolsonaro. Em caso de manifestação, este texto será atualizado.

À reportagem, a assessoria de Lula disse lamentar o ocorrido: "O presidente já falou -e reitera- que não há justificativa para violência política, e que as diferenças devem ser respeitadas e resolvidas por diálogo. Jamais com tiros"

BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Mato Grosso prendeu Edno de Abadia Borges, 60, suspeito de matar, com ao menos dois tiros na região do abdômen, o amigo Valter Fernando da Silva, no domingo (19). Ele deve passar por audiência de custódia amanhã.

