Einstein suspende cirurgião plástico acusado de deformar nariz de pacientes

Ele é investigado por lesão corporal devido à contaminação dos pacientes com uma bactéria que literalmente come a cartilagem do nariz, abrindo buracos internos e causando danos que podem ser permanentes.

As denúncias foram feitas por um grupo de ao menos sete ex-pacientes de Landecker que reclamam de lesões no nariz e problemas de saúde (como perda de olfato, paladar e audição) provocados por infecção pós-rinoplastia estruturada.

Nesta sexta-feira, foi informada a suspensão do médico até a conclusão do processo administrativo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O hospital Albert Einstein afirmou nesta sexta-feira (5) que suspendeu o cirurgião plástico Alan Landecker do quadro de médicos autorizados a realizar procedimentos no centro cirúrgico da instituição.

