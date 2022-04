Edson Aparecido deixa a Saúde e deve ser vice de Rodrigo Garcia em São Paulo

Com ampla experiência na administração pública, Aparecido foi deputado estadual, deputado federal e chefe da Casa Civil na gestão de Geraldo Alckmin. Começou a vida política no movimento estudantil do PC do B.

Ele foi exonerado na sexta (1) do cargo de secretário municipal da Saúde da prefeitura de São Paulo. Na sequência, se filiou ao MDB, que já indicou o nome a Garcia para compor a chapa. O partido fechou aliança com o tucano.

