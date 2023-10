Eclipse solar deste sábado gera memes nas redes sociais

E não adianta a desculpa de "olhar rapidinho". Como explicamos aqui, não é recomendado observar o eclipse a olho nu porque isso pode causar queimaduras na retina, lesão que é irreversível. Existem alguns filtros no mercado que servem para bloquear grande parte da luz proveniente do Sol, como o vidro de soldador. Confira aqui como observar com segurança.

