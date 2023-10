Eclipse solar: como esse evento afeta nossos sentimentos?

O astrólogo ainda aconselha para que não se tome decisões importantes nesse período: “Espere este fenômeno ocorrer para tomar grandes decisões e fazer mudanças definitivas. Tenha em mente que essa é uma época favorável para que grandes crises ocorram. Então, o melhor conselho é: fique no seu lugar e procure se manter organizado mentalmente e fisicamente até esses dias passarem. Continue com suas atividades rotineiras e fuja de conflitos”, aconselha.

Além desses signos em específico, Roberto alerta que todo mundo precisa estar atento. “Tirando esses signos que estarão mais sensíveis nesse período, todos os outros precisam estar alerta para mudanças, porque no fim das contas esse fenômeno tende a deixar sua marca antes, durante e depois do seu acontecimento. ” complementa.

De acordo com Roberto Rosa, astrólogo do Astrocentro, o movimento do universo pode trazer mudanças repentinas em nossas vidas. Portanto, neste momento, ele reforça a importância de direcionar atenção para o autodescobrimento e nos preparar para enfrentar eventuais adversidades “É graças ao eterno movimento do universo que vivemos, progredimos e mudamos. Ele afeta nosso emocional, interferindo em nossos sentimentos, nossa alma, e, em a grandes e raros fenômenos como este eclipse solar, todos nós seremos afetados” resume.

Uma das datas de maior potencial energético se aproxima: o eclipse solar, que acontece no próximo dia 14 de outubro, e será visível em diversas partes do Brasil. Este evento pode estar associado ao surgimento de desafios, transformações, bloqueios e inícios de crise. Mas será que devemos temer?

