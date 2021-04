'É sempre no seu quarto', escreveu babá a mãe sobre agressões de Jairinho a Henry

Eles disseram que até agora não há indícios de que testemunhas teriam sido ameaçadas, inclusive Monique. Eles confirmaram que a mãe de Henry foi ao cabelereiro no dia seguinte à morte do filho.

A dinâmica e as motivações das agressões e da morte de Henry ainda não foram esclarecidas. Os investigadores frisaram que o inquérito ainda não foi encerrado e justificaram a prisão temporária pela tentativa de atrapalhar as investigações.

A polícia também apreendeu nesta quinta o celular da babá Thaina Ferreira, no qual fará novas perícias. A mulher disse em depoimento que começou a trabalhar na casa do casal em janeiro por indicação da mãe, que já era faxineira da família. Ela pode futuramente ser indiciada por falso testemunho.

A babá também afirma a Monique que Henry dizia ser ameaçado pelo vereador, com frases do tipo "se você contar eu vou te pegar, você está prejudicando a vida da sua mãe".

"É sempre no seu quarto", ela escreveu em uma das mensagens, de acordo com o delegado responsável, Henrique Damasceno.

Também avisa à mãe que o garoto estava mancando e que não deixou que ela lavasse sua cabeça porque estava com dor na hora do banho.

A conversa ocorreu no dia 12 de fevereiro e foi encontada no celular da mãe de Henry. A funcionária diz que a criança relatou que o padrasto o pegou pelo braço, lhe deu uma banda (rasteira) e o chutou.

