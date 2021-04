É provável que fase emergencial seja estendida 'por mais algum tempo', diz comitê de contingência de SP

"Os internados também têm um simbolismo muito grande. Estamos com 12.941. Tínhamos mais de 13.500 pessoas internadas na semana passada, mostrando a redução do número daqueles que internam", disse o secretário da Saúde, Jean Gorinchteyn.

"O centro de contingência está discutindo a situação. De fato felizmente conseguimos uma desaceleração, já há esses indicadores de melhora e que devem prosseguir. Estamos discutindo a necessidade da extensão ou não da fase emergencial, isso vai ser feito até sexta-feira. É bem provável que nós continuemos com níveis de restrição que temos hoje por mais algum tempo, mas vamos aguardar os próximos dias", disse o médico Paulo Menezes, do comitê.

No entanto, o coordenador do comitê já adiantou que as restrições atuais tendem a continuar.

