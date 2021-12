É pavê ou…? Saiba como preparar a receita clássica antes do natal

Pavê é uma das sobremesas mais conhecidas, especialmente nas festas de fim de ano no Brasil. Neste Natal de 2021, veja o passo a passo da receita que é alvo da famosa piada de tio nas confraternizações familiares: “É pavê ou pá cumê?”. Ingredientes - Creme branco e chocolate - 790ml de leite (ou a medida de duas latas)

- 2 latas de leite condensado (790 g)

- 4 gemas

- 2 colheres de sobremesa de amido de milho

- 4 colheres de sopa de chocolate em pó Ingredientes - Montagem - 1 pacote de biscoito champanhe

- 1 xícara de achocolatado para umedecer os bicoitos

- Creme branco

- Creme de chocolate Modo de Preparo - Creme branco e chocolate 1. Em uma panela, coloque 790 ml de leite, 790 gramas de leite condensado, 4 gemas, 2 colheres de sobremesa de amido de milho e mexa até engrossar.

2. Quando engrossar, use um fouet (batedor de ovos) para misturar o creme.

3. Divida o creme em duas tigelas.

4. Em uma das tigelas, adicione as 4 colheres de chocolate em pó para fazer o creme de chocolate. Misture.

5. Leve os cremes para a geladeira por, no mínimo, 1 hora. Modo de Preparo - Montagem 1. Umedeça os biscoitos champanhe em achocolatado.

2. Cubra o fundo de um recipiente de vidro com os biscoitos champanhe.

3. Depois, intercale camadas de creme branco e creme de chocolate.

4. Leve à geladeira por 4 horas.

5. Decore com biscoito champanhe e sirva. Fonte: Receitas Globo

