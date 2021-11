Dupla é presa no interior de SP por aplicar golpe durante venda de morangos em feira

O segundo homem que teria participado do golpe foi localizado e, ao ser questionado, apresentou versões contraditórias. Ainda conforme relato da polícia, o suspeito, que disse ser motorista de aplicativo, reconheceu a bolsa e os itens que estavam dentro, como de sua propriedade. No automóvel que ele conduzia foram localizados cartões bancários em nome de terceiros.

Uma das vítimas do golpe conseguiu pegar uma bolsa que os suspeitos utilizavam. Dentro dela estavam alguns equipamentos usados no delito, segundo informação da SSP.

A pessoa que corria tentou se esconder em um açougue, mas foi alcançada pelos policiais. Ao serem questionadas sobre o episódio, as vítimas relataram que, ao buscarem por morangos que eram vendidos na feira, foram avisadas por uma dupla de comerciantes que as frutas só podiam ser adquiridas por meio de cartão bancário. Assim que a pessoa passava o cartão na máquina, era cobrado um valor diferente ao combinado.

De acordo com informações da SSP (Secretaria dA Segurança Pública), a dupla, um idoso, de 61 anos, e outro homem, de 48, aplicavam o golpe em uma feira no Jardim Simus 2, em Sorocaba (87 km de SP).

