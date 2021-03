Duas pessoas morrem em decorrência de incêndio em prédio na zona sul de SP

O incêndio provocou uma grande fumaça preta que ultrapassou o tamanho do prédio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, dez veículos da corporação chegaram a ser usadas para atender a ocorrência.

O fogo começou por volta das 9h da manhã no segundo andar do Edifício Sky. O prédio tem 26 andares e fica na Rua Constantino de Souza, uma área residencial na zona sul da cidade.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ambos chegaram a receber atendimento mas não resistiram e morreram no local. O óbito foi constatado pelo médico da Unidade de Suporte Avançado.

As vítimas, um homem e uma mulher, morreram por parada cardiorrespiratória em decorrência da inalação de fumaça no 8º e no 13º andar. O fogo ocorreu no terceiro andar. A identidade delas não foi revelada até a publicação deste texto.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas pessoas morreram em decorrência de um incêndio que atingiu um apartamento no bairro do Campo Belo, em São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 19.

