Duas pessoas morrem em colisão entre caminhão e ônibus em Formosa (GO)

Além do Corpo de Bombeiros de Goiás, o resgate contou com o auxílio do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, a Guarda Municipal e a Polícia Rodoviária Federal.

Entre os feridos, a vítima mais grave é um homem de 38 anos que estava no ônibus e apresentava suspeita de fratura na região do braço, disse o Corpo de Bombeiros de Goiás.

O motorista do ônibus disse que a carreta tentou uma ultrapassagem, mas não retornou à sua faixa, obrigando o motorista do ônibus a desviar na contramão, informou o Corpo de Bombeiros. A carreta transportava sabão em pó e o ônibus levava 46 passageiros, relatou o tenente-coronel Bráulio Flores.

