Duas pessoas morrem e quatro ficam feridas em troca de tiros no Jacarezinho

Os dois mortos são suspeitos de serem criminosos, segundo a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Um terceiro suspeito também foi atingido pelos disparos e está internado sob custódia. Todos os três foram socorridos ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas durante uma troca de tiros no Jacarezinho, na zona zorte do Rio, nesta terça-feira (16).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.