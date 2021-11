Duas pessoas morrem baleadas em favela na zona leste de SP

A vice-presidente do Condepe (Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana), Cheila Olala, esteve no local pela manhã. Ao Agora ela disse que o homem morto tinha ido comprar pão. Após deixar a compra em casa, ele, que teria esquizofrenia, saiu para tomar um medicamento na casa da irmã, quando foi baleado.

Ao chegar ao local, os policiais militares se depararam com o casal baleado e caído no chão. Durante o atendimento aos dois, um outro homem, de 29 anos, foi encontrado ferido a poucos metros do ponto onde as duas vítimas estavam caídas.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada às 6h24 para atender a uma ocorrência de vítimas de disparo de fogo no interior da Favela da Ilha, na avenida Marginal do Oratório.

