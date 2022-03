Drogarias abrem venda de autoteste de Covid pelo ecommerce

As redes chegaram a colocar os autotestes à venda antes mesmo do registro dos produtos na agência reguladora, mas tiveram de recolher.

Na pressa de levar o produto ao mercado, as gigantes do varejo farmacêutico queimaram a largada ainda em janeiro, logo após a liberação da Anvisa.

Nas lojas físicas, o DPSP diz que o autoteste começa a ser vendido a partir de sexta (4), em unidades das capitais do Rio e de São Paulo, antes de chegar ao restante do país.

Nesta semana, acontecem os primeiros lançamentos oficiais do produto no varejo brasileiro, depois que a Anvisa autorizou a venda de autotestes no país em 28 de janeiro.

