Doze cidades de Pernambuco estão em situação de emergência por causa das chuvas

O governador Paulo Dantas (MDB) ampliou de 22 para 31 o número de municípios com situação de emergência declarada. Ele afirmou ter conversado com os ministros Waldez Góes (Integração e do Desenvolvimento Regional), Renan Filho (Transportes) e Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome) para tratar da ajuda emergencial ao estado.

