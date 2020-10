Dose dupla de 'Missão Impossível' no canal FX

John Woo já era um grande de ação quando foi incorporado por Hollywood, levado por Jean-Claude Van Damme, com quem fez O Alvo. Se não criou, ele tornou emblemática a imagem do herói e do vilão apontando os revólveres um para o outro. Em 1997, com A Outra Face, criou o jogo de máscaras que se incorporou - literalmente - à série Missão Impossível, em 2000.

Missão Impossível, 1 e 2, passam de forma seguida no canal FX nesta segunda, 19. O primeiro, de Brian De Palma, às 18h05, o segundo, de Woo, às 19h55. Missão Impossível mostra Ethan Hunt/Tom Cruise tentando recuperar disquete com a identificação de todos os agentes da agência IMF em atividade na Europa. Missão Impossível 2 mostra Hunt, de novo, caçando agente que usa máscara para se passar por ele e disseminar vírus letal.

Só de pensar em vírus - cuidado com o corona -, a aventura volta a ficar mais atual que nunca, além de eletrizante. As máscaras, real ou metaforicamente, voltaram em quase todos os demais episódios da série. Cinéfilo de carteirinha, De Palma sempre foi um discípulo aplicado de Alfred Hitchcock. Homenageou Sergei M. Risenstein na cena da escadaria de Os Intocáveis. Aqui, no laboratório, o homenageado é Stanley Kubrick - 2001, Uma Odisseia no Espaço.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.