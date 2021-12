Doria reserva doses paradas de Coronavac para aplicação em crianças de 3 a 11 anos

"O Ministério da Saúde erra mais uma vez com a recusa. O ministro negacionista [Marcelo Queiroga] usa argumentos que não são válidos para mais uma vez desqualificar a vacina, como fez diversas vezes no ano passado", disse Covas.

A recusa do governo federal foi divulgada na noite de segunda (6) e surpreendeu o governo paulista. O diretor do instituto, Dimas Covas, criticou a decisão.

