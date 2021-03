Doria deve anunciar nesta quarta restrições mais rígidas para conter pandemia em SP

Há ao menos duas semanas, os técnicos do Centro de Contingência pressionam por medidas mais restritivas no estado, mais próximas a um lockdown --quando só se pode circular para tarefas urgentes, como comprar comida ou remédios.

O governo também deve anunciar a suspensão do Campeonato Paulista, após recomendação do procurador-geral de Justiça, Mario Sarrub.

As novas medidas devem ser anunciadas nesta quarta-feira (10). O governo, no entanto, rejeita um novo faseamento dentro do Plano São Paulo, que tem hoje a fase vermelha como a mais rígida de cinco.

