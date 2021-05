Doria batiza parque do rio Pinheiros em homenagem a Bruno Covas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), decidiu batizar o parque linear de 17 quilômetros que está sendo implantado nas margens do rio Pinheiros, em São Paulo, com o nome do prefeito Bruno Covas, morto no domingo (16).

A decisão foi comunicada pelo governador nesta segunda (17), durante reunião de secretariado no Palácio dos Bandeirantes. Doria afirmou que Covas gostava de esportes e era um defensor de projetos ambientais, e que a revitalização na região do rio simboliza a postura moderna que ele queria ver na gestão da capital paulista.

A possibilidade de transformar um ambiente hostil em um cartão postal próximo do coração financeiro da cidade de São Paulo é uma das principais apostas de João Doria como marca de governo até 2022. A ideia é que o rio Pinheiros volte a abrigar vida aquática e suas margens se tornem um polo esportivo com duas ciclovias. As obras para revitalizar toda a região superam os R$ 3,5 bilhões.

O projeto, batizado de Novo Rio Pinheiros, inclui um parque linear, ciclovias reformadas e uma área inspirada em Puerto Madero, bairro de Buenos Aires que se tornou badalado e visitado após a revitalização.

Foi concedido à iniciativa privada o direito de transformar os quase 30 mil metros quadrados da Usina São Paulo em um espaço multicultural e de lazer, com bares, restaurantes, cafés, academia, lojas, museu, mirante e um cinema ao ar livre.