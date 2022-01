Doria autoriza policiais civis a aderirem a 'bico oficial' que era exclusivo dos PMs

Levantamento realizado pela Folha de S.Paulo mostrou que 22.500 PMs são empenhados por mês na capital por meio da Atividade Delegada. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontam que o efetivo da PM no estado é composto por mais de 82 mil agentes.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador João Doria (PSDB) decidiu sancionar projeto de lei que autoriza os policiais civis a participarem da Atividade Delegada, anteriormente restrita aos policiais militares. A decisão será publicada no Diário Oficial do estado nesta quinta-feira (13).

