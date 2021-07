Doria anuncia vacinação de adultos de SP com 1ª dose até dia 16 de agosto

"O dia da esperança, que era o dia 20, agora estamos antecipando para o dia 16 de agosto a imunização de todos os adultos com mais de 18 anos no nosso estado", disse

Conforme informou a coluna Mônica Bergamo, Doria voltou antecipar o calendário de vacinação em São Paulo. Antes, a imunização dos maiores de 18 anos com a primeira dose, prevista para acabar no dia 20 de agosto.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador João Doria (PSDB) anunciou nesta quarta-feira (28) que a vacinação de adultos no estado de São Paulo com a primeira dose da vacina contra o coronavírus será finalizada até dia 16 de agosto.

